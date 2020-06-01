شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عسيري يتحدث عن نتائج أبحاثه حول فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الإعلامي عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عن نتائج أبحاثه حول فيروس كورونا.

وقال عسيري خلال اتصال هاتفي في برنامج " ياهلا ":" أنا من مدينة أبها خريح كلية الطب من جامعة الملك سعود ولدي زمالة في الأمراض المعدية من جامعة كندية "، لافتا:" بدأت الأبحاث في مجال الأمراض المعدية والصحة العامة بعد ظهور أمراض تنفسية ".

ولفت إلى أن الأمراض المعدية من أكبر المهددات لصحة البشر، مبينا أن الأمراض الفيروسية تؤثر علي الصحة العامة والبنية التحتية بشرط وجود باحثين لديهم وقت وجهد يمكن تخصيصه للبحث العلمي وفيروس كورونا مرتبط بنقل الفيروس للإنسان في منطقة الشرق الأوسط.