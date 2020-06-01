بالفيديو.. ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات وحجز نحو 2 مليون كمامة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): ضبطت وزارة التجارة، شاحنتين تبيعان الكمامات بشكل مخالف للنظام، بعد كمين مُحكم وبالتعاون مع شرطة جدة وهيئة الغذاء والدواء. ضبطت وزارة التجارة، شاحنتين تبيعان الكمامات بشكل مخالف للنظام، بعد كمين مُحكم وبالتعاون مع شرطة جدة وهيئة الغذاء والدواء. وقامت فرق الوزارة، بحجز مليون و800 ألف كمامة للتحقق من مصدرها وإعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة للمستهلك.

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