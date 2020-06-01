شكرا لمتابعة خبر عن حماد السهلي: "إذا ما استطاع ولي الأمر يجيب مدرسين بالبيت يكون تحصيل الولد ضعيف" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الكاتب الصحافي حماد السهلي، أن بعض الطلاب يتساءلون ما فائدة كل الاختبارات التي اجتازوها في المدارس إذا تم إعادتها من جديد في الاختبار التحصيلي؟.

وأضاف خلال برنامج " ياهلا " ، ان أسئلة الاختبار التحصيلي يجب أن ترتبط بالتخصص، لأنها لا تنصف الكثير من الطلاب.

وأضاف: " تقويم التعليم صار يقيم الطالب فقط، بينما بعض المدارس لا تصلح أن تكون بيئة دراسية أبدا " .

وأردف: " وإذا ما كان عند ولي الأمر استطاعة يجيب مدرسين بالبيت ويدفع لولده يكون تحصيل الولد ضعيف " .