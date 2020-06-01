شكرا لمتابعة خبر عن خدمات المرور الإلكترونية المقدمة عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إدارة المرور عن خدمات المرور الإلكترونية المقدمة عبر منصة " أبشر "، واستلام الوثائق من خلال خدمة البريد.

وأشار المرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إلى آلية الاستفادة من خدمات المرور ومنها إجراء الخدمات المقدمة إلكترونيا عبر منصة أبشر، دون الحاجة للمراجعة.

وتضمنت الخدمات: الاستفادة من طلب إيصال الوثائق عبر البريد إلى العنوان الوطني في حال دعت الحاجة لزيارة مقرات المرور، يرجى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشدد المرور على لبس الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي.