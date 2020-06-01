صورة قديمة للملك فهد يؤدي صلاة الجمعة في الأزهر رفقة حسني مبارك

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّقت صورة قديمة، الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" والرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أثناء تأيتدهما صلاة الجمعة في الجامع الأزهر الشريف. وثّقت صورة قديمة، الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" والرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أثناء تأيتدهما صلاة الجمعة في الجامع الأزهر الشريف. والتقطت الصورة عام 1409 هــ الموافق 1989 م ، حيث كان الملك فهد "رحمه الله" في زيارة لمصر.

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