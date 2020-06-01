شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

وثق مقطع فيديو مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية للتحليق مجددا في سماء المملكة.

واستقبلت أول رحلة وصلت إلى مطار أبها الدولي اليوم بعد استئناف الرحلات الداخلية بالأهازيج والفنون الشعبية الجنوبية.

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وكانت أول رحلة جوية داخلية انطلقت من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد باتجاه العاصمة الرياض عبر الخطوط السعودية، بعد توقف لفترة كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان وزير النقل، رئيس مجلس الهيئة العامة الطيران المدني، صالح الجاسر، قام بجولة في المطار للوقوف على كافة الاستعدادات لانطلاق الرحلات الداخلية، وما تم اتخاذه من ترتيبات وفرت الشروط الصحية والاحترازية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من 38 من دخول مطارات المملكة، حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة.