شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من الطقس على حائل ومكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقتي حائل ومكة المكرمة.

وحذرت الهيئة من الرياح النشطة والأتربة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مكة المكرمة، والتي تستمر حتى الواحدة صباح الاثنين.

كما نبهت من الأمطار المتوسطة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على حائل، حتى منتصف الليل.