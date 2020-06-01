شكرا لمتابعة خبر عن النمر: «امتناع الرجال عن معاشرة زوجاتهن بسبب كورونا غير مقبول» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد استشاري أمراض القلب؛ الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، على أن فيروس كورونا ليس له علاقة بمعاشرة الزةج لزوجته.
وورد إلى "النمر" تساؤل من امرأة تقول: "وش وضع المتزوجين اللي مايقربون لبعض؟ تقريبًا شهرين ما قرب مني بدون سبب.. ايش السبب برأيك، هل فعلًا المفروض نطبق التباعد حتى بالنوم كل واحد بمكان".
ورد النمر: "عذره غير مقبول وتأدية واجبه الشرعي ليس له علاقة بكورونا...اذا مريض يروح يتعالج لكن لابد من الوضوح".
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