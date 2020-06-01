شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ألتقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على منطقة نجران.

في حين ماتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدي الممطرة تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، الباحة ، عسير و منطقة نجران.