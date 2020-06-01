شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عسيري يتحدث عن فتح أبواب المسجد النبوي واحترازات المصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تحدث جمعان عسيري المتحدث الرسمي لوكالة شؤون الحرم النبوي عن فتح أبواب المسجد النبوي واحترازات المصلين.

وقال عسيري خلال حواره عبر قناة السعودية:" تجهيز خطط لاستقبال المصلين في المسجد النبوي "، مضيفا:" المشاعر الجياشة والدموع ظهرت على المصلين في مشاهد رائعة تدل علي وفاء الشعب ".

ولفت إلى أن الصلوات كانت مقامة ولكن الحضور متاحة، بالإضافة إلى وضع مسافات بين المسلمين بمقدار 120 سم ولدينا 100 باب، موضحا أنه يتم تشغيل 50% في مواقف السيارات للتحكم في عدد المصلين.

وتابع:" حرصنا علي عدم الكثافة والازدحام وعدم الملامسة وصيانة دورات المياه قبل الصلاة وبعدها والتباعد بين المصلين ورفع السجاد المخصص للمسجد النبوي حرصا علي سلامة المصلين "، لافتا إلى تعقيم الأرض وتنظيفها والصلاة علي الأرض ولابد من لبس الكمامة والوضوء في المنزل.