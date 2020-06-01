شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: شركة الكهرباء لم تتجاوب معنا لتخفيض فواتير المساجد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الوزارة لم تجد تجاوبًا من شركة الكهرباء للتعاون في تخفيض فواتير إنارة المساجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ياهلا": " أقولها بكل حرقة وألم: بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت، وعلى عينك يا تاجر " .

وأشار : " كان المفروض على شركة الكهرباء أن تمنع سحب التيار الكهربائي من المساجد، إذ أنها من ضمن أسباب رفع فواتير المساجد " .

وأوضح أن " إجراءات المملكة واكبت الحدث الاستثنائي في تاريخ البشرية، بتوجيهات استثنائية من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهدة الأمين ( حفظهما الله ) " .