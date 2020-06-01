شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخطوط السعودية تطبق أقصى معايير السلامة لضمان سلامة المسافرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو تطبيق الخطوط السعودية أقصى معايير السلامة لضمان سلامة ضيوفنا الأعزاء طوال الوقت.

وبدأت " الخطوط السعودية " تطبيق وتنفيذ جملة من الإجراءات الوقائية المتعلقة باستئناف العمليات التشغيلية للرحلات الداخلية يوم غد الأحد 8 شوال 1441هـ، الموافق 31 مايو 2020م؛ ويأتي ذلك حرصًا على سلامة الضيوف والموظفين، وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشملت الإجراءات مراحل إجراءات السفر كافة للضيوف، سواء عند تنفيذ الحجز، وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وكذلك في صالات المغادرة بالمطارات، وعند التصعيد إلى الطائرات، وأثناء الرحلة حتى الوصول بسلامة الله ومغادرة الضيوف الطائرة، ثم صالة الوصول إلى وجهاتهم.