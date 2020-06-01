شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة يعلق على إطلاق حساب رسمي للوزارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، على إطلاق حساب رسمي للوزارة على تويتر.
وقال الخريف: "اطلقنا اليوم وعلى بركة الله الحساب الرسمي لوزارة الصناعةوالثروةالمعدنية ليكون حلقة وصل مباشرة مع العاملين والمهتمين بالمنظومة، ولتسليط الضوء على الخدمات والمبادرات، ومصدراً رئيساً للمعلومة مع مختلف وسائل الإعلام".
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