شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة يعلق على إطلاق حساب رسمي للوزارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، على إطلاق حساب رسمي للوزارة على تويتر.

وقال الخريف: "اطلقنا اليوم وعلى بركة الله الحساب الرسمي لوزارة الصناعةوالثروةالمعدنية ليكون حلقة وصل مباشرة مع العاملين والمهتمين بالمنظومة، ولتسليط الضوء على الخدمات والمبادرات، ومصدراً رئيساً للمعلومة مع مختلف وسائل الإعلام".