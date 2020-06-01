أخبار السعودية اليوم.. الأمن يطيح بمنفذي 7 جرائم شغلت الرأي العام.. وجدة الأعلى في نسبة المصابين بكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الأحد، حيث قامت قوات الأمن بمنطقة الرياض بمداهمة مخزن مهجور تستغله عمالة وافدة في تخزين التمور وإعادة تعبئتها، بينما بدأ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية إلى مطارات المملكة بكل يسر، وفق الضوابط والتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني، وإلى التفاصيل:

إنفاذًا للأمر الملكي.. «العدل» تُعلق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل

أعلنت وزارة العدل عن تعليق 3700 طلب تنفيذ كمرحلة أولى بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي، جاء ذلك إنفاذًا للأمر الملكي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا.

شاهد.. تفاصيل الإطاحة بمنفذي 7 جرائم شغلت الرأي العام

شارك «الأمن العام»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، اليوم الأحد، مقطع فيديو تحت عنوان «في قبضة الأمن» استعرض خلاله جهوده في الكشف والقبض على مرتكبي مجموعة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على شخص يطلق النار عشوائيًّا، ويتباهى بحيازة سلاح ناري ويستعرض به، وآخر يوثق ذلك وينشره عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

بالصور.. مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يبدأ التشغيل التدريجي بـ40 رحلة داخلية

بدأ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأحد، التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية إلى مطارات المملكة بكل يسر، وفق الضوابط والتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

سماء السعودية تشهد الجمعة «خسوفًا شبه ظلي للقمر»

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن سماء السعودية والوطن العربي، ستشهد يوم الجمعة 13 شوال 1441هـ (5 يونيو 2020)، ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو خسوف شبه الظل، وسوف يستمر 3 ساعات و18 دقيقة.

بالفيديو.. ضبط مخزن مهجور بالرياض.. تتخذه عمالة وافدة لتعبئة وتخزين التمور

أعلنت قوات شرطة الرياض، اليوم الأحد، بقيام الفرق الرقابية بمنطقة الرياض بمداهمة مخزن مهجور تستغله عمالة وافدة في تخزين التمور وإعادة تعبئتها، مشيرة إلى أن مراقبي أمانة المنطقة، أغلقوا الموقع، ويستكملون إجراءات تنفيذ العقوبات النظامية بحق المخالفين حفاظًا على سلامة السكان.

بـ586 .. جدة تتصدر مدن المملكة في إصابات كورونا والرياض ثانيًا

أعلنت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1877 اليوم الأحد، في مدن عدة، وتصدرت جدة مدن المملكة في إصابات فيروس كورونا المستجد بـ586 ثم الرياض ثانيًا بـ 504 ومكة المكرمة 159 والدمام 110 والمدينة المنورة 95 والهفوف 55 والجبيل 50 والخبر 33 والظهران 29 وبريدة 25 والطائف 22 والقطيف 21 والمضة 18 والمبرز 18 وحائل 17 وخليص 13 وصفوى 10.

تعرف على بروتوكول «الشؤون البلدية» لمنع انتشار كورونا داخل المحلات والمراكز التجارية

حدَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ وتضمَّن البروتوكول الوقائي أن تكون ساعات استقبال المتسوقين والزوار وفقًا لساعات التجول المعلنة، مع قياس درجة حرارة المتسوقين عند المداخل، وعدم السماح للذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المركز، مع إلزامهم بارتداء الكمامات أو ما يغطي الأنف والفم، ووضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المزدحمة.

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جامعة نجران تستكمل استعداداتها لاستقبال موظفيها ومنسوبيها

كشفت جامعة نجران، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، عن بدء انطلاق الفصل الصيفي للطلاب والطالبات المتوقع تخرُّجهم في مختلف كليات الجامعة، معلنة اكتمال استعداداتها للعودة التدريجية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية بالكليات والعمادات والإدارات العامة.

«الفحص الدوري» يعاود استقبال المركبات ويعلن أوقات العمل الرسمية

كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، أوقات العمل في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد 8 شوال حتى إشعار آخر، موضحة أن ذلك يأتي بناءً على التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، المتضمِّنة اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

«التصحيح الذاتي».. فرصة أخيرة من «الجمارك» للمخالفين قبل عقوبات في يونيو

كشفت «الجمارك»، اليوم الأحد، أن مبادرة «التصحيح الذاتي» تُعد فرصة لتصحيح بيانات المستوردين والمخلصين الجمركيين؛ قبل تطبيق العقوبات بانتهاء المدة المحدّدة، مشيرة إلى أن المبادرة تكتفي بالفروقات بعد التصحيح من جانب المخلص أو المستورد؛ عوضًا عن العقوبات التي ستطبق بعد انقضاء المدة المحددة، لافتة إلى أنه يستثنى من ذلك الشركات التي سبق أو التي يجري التدقيق عليها من قبل الجمارك.

«الإسكان» تتيح خدمة «حجز موعد» عبر تطبيق «سكني» لمراجعة الفروع

كشفت وزارة الإسكان عن إتاحة استقبال المواطنين والمراجعين في كل فروعها ومكاتبها باستثناء مكتب مكة المكرمة، وذلك من خلال خدمة «حجز موعد» عبر تطبيق «سكني»، وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين للعمل بمعدل 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المُختصة أثناء التواجد داخل الفروع.

طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عن توقعاتها حول الأحوال الجوية ليوم غد الاثنين؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية، مصحوبة برياح نشطة على (4) مناطق هي جازان والباحة وعسير ومنطقة نجران، فيما تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على (4)مناطق هي حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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