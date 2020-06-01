السعودية اليوم / تخفيف قيود فيروس كورونا في موسكو مع تراجع عدد الإصابات



موسكو 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

سمحت سلطات العاصمة الروسية موسكو لسكان المدينة بالخروج للتنزه وفتح مراكز التسوق ومعظم المتنزهات للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع اليوم الاثنين وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشددة بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس

وتسجل روسيا آلاف الإصابات يوميا وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضررا بالوباء لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت موسكو يوم امس الأحد تسجيل 2595 إصابة جديدة انخفاضا من نحو ستة آلاف إصابة في ذروة التفشي.

وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا 400 ألف حالة وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم.

// انتهى //

07:09ت م

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موسكو 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسمحت سلطات العاصمة الروسية موسكو لسكان المدينة بالخروج للتنزه وفتح مراكز التسوق ومعظم المتنزهات للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع اليوم الاثنين وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشددة بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وتسجل روسيا آلاف الإصابات يوميا وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضررا بالوباء لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.وأعلنت موسكو يوم امس الأحد تسجيل 2595 إصابة جديدة انخفاضا من نحو ستة آلاف إصابة في ذروة التفشي.وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا 400 ألف حالة وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم.// انتهى //07:09ت م0011

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