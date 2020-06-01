السعودية اليوم / رئيس وزاء أستراليا يحث على توخي الحذر عند الاختلاط مع تخفيف قيود كورونا



كانبرا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

حث رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الإثنين على توخي الحذر عند الاختلاط بين الأشخاص في الوقت الذي يجري فيه تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس

وقال موريسون إنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتمسكون بالتباعد الاجتماعي ونظافة اليد، كلما جرى فتح أجزاء أخرى من الاقتصاد.

يشار إلى أنه سيسمح بحلول منتصف اليوم الاثنين بحرية الحركة الداخلية في انحاء كل ولاية على حدة، وسيظل إغلاق الحدود الصارم بين الولايات قائما، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.

// انتهى //

06:32ت م

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كانبرا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسحث رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الإثنين على توخي الحذر عند الاختلاط بين الأشخاص في الوقت الذي يجري فيه تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال موريسون إنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتمسكون بالتباعد الاجتماعي ونظافة اليد، كلما جرى فتح أجزاء أخرى من الاقتصاد.يشار إلى أنه سيسمح بحلول منتصف اليوم الاثنين بحرية الحركة الداخلية في انحاء كل ولاية على حدة، وسيظل إغلاق الحدود الصارم بين الولايات قائما، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.// انتهى //06:32ت م0004

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