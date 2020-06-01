السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين



الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق) حائل ، القصيم ، مكة المكرمة ،الحدود الشمالية , الجوف ,الشرقية , )الرياض , المدينة المنورة، نجران) فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات( الباحة ، عسير , جازان ، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

// انتهى //

06:31ت م

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