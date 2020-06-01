

أديس أبابا 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

‏‫أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الامراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن حالات التعافي في القارة بلغت 56 ألفًا و 416 حالة، مع تسجيل 3922 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس، مشيرًا إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت النسبة الأكبر للإصابات بـ 40542 حالة إصابة.

// انتهى //

02:58ت م

0268



أديس أبابا 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس‏‫أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الامراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا وصل إلى 135 ألفًا و 292 حالة.وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن حالات التعافي في القارة بلغت 56 ألفًا و 416 حالة، مع تسجيل 3922 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس، مشيرًا إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت النسبة الأكبر للإصابات بـ 40542 حالة إصابة.// انتهى //02:58ت م0268

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا في أفريقيا تجاوزت 135 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.