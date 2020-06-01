السعودية اليوم / إجراءات وقائية مكثفة ودوام مرن مع أول دوام بتعليم صبيا



صبيا 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

استقبلت إدارة تعليم بمحافظة صبيا اليوم موظفيها بعدد من الإجراءات الوقائية، وذلك تزامنًا مع عودة الموظفين، حيث تضمنت نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، مع استمرار تقديم خدمة المستفيدين عن بٌعد، وذلك وفق البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية لاستئناف العمل في الإدارات الحكومية وذلك بإشراف ومتابعة مدير التعليم بصبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي.

وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن الإدارة بعد صدور قرار السماح بعودة الموظفين لمقار العمل عمدت إلى تطبيق العديد من الإجراءات الوقائية، والتي تضمنت آلية جديدة للعودة و بشكل تدريجي إضافة لتطبيق سياسة الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات وفقًا لما يحدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين و بنات" وبما يحقق التباعد، على أن تطبق تلك الإجراءات على مقرات الإدارة المساندة، ومكاتب التعليم والمدارس، وتنفيذ خطة توعوية للموظفين والموظفات وتفعيل العمل الإلكتروني عن بُعد.

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