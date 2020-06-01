السعودية اليوم / جوامع ومساجد محافظة الدرب تفتح أبوابها للمصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية



الدرب 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

فتحت الجوامع والمساجد بمحافظة الدرب اليوم أبوابها أمام المصلين بعد أن جرى رفع إغلاقها , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.

عدسة وكالة الأنباء

وتابعت "واس" عملية فتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتا، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين المصلي والآخر، والإبقاء على فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وعدم دخول الأطفال ممن هم أقل من 15 عاما، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد.

// انتهى //

01:04ت م

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الدرب 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسفتحت الجوامع والمساجد بمحافظة الدرب اليوم أبوابها أمام المصلين بعد أن جرى رفع إغلاقها , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" رصدت جاهزية الجوامع والمساجد بالمحافظة والمراكز والقري التابعة لها والجهود المبذولة حفاظاً على سلامة وراحة المصلين، وتقيد أئمة الجوامع والمساجد بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح المساجد قبل الآذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق.وتابعت "واس" عملية فتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتا، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين المصلي والآخر، والإبقاء على فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وعدم دخول الأطفال ممن هم أقل من 15 عاما، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد.// انتهى //01:04ت م0265

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