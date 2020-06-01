السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



لندن 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 113 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم" تسجيل 1936 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي العدد الكلي في المملكة المتحدة إلى 274762 إصابة".

// انتهى //

23:49ت م

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لندن 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38489.وأضافت الوزارة في بيانها اليوم" تسجيل 1936 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي العدد الكلي في المملكة المتحدة إلى 274762 إصابة".// انتهى //23:49ت م0258

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