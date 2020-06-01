اجتماعي / قادة كشافة الزلفي يساهمون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل



الزلفي 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

شارك قادة كشافة إدارة التعليم في محافظة الزلفي اليوم في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل التابعة لإدارة التعليم، حفاظاً على صحة الموظفين وسلامتهم من تفشي

// انتهى //

23:13ت م

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الزلفي 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسشارك قادة كشافة إدارة التعليم في محافظة الزلفي اليوم في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل التابعة لإدارة التعليم، حفاظاً على صحة الموظفين وسلامتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد ، من خلال القيام بقياس درجات الحرارة لجميع الموظفين عند الدخول للمقرات، وتقديم المعقمات والمطهرات عند البوابات الرئيسة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات عند دخول المنشأة.// انتهى //23:13ت م0257

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