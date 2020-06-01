السعودية اليوم / 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في السنغال



داكار 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان لها أن السنغال سجلت 40 حالة شفاء جديدة من جائحة كوفيد 19، ارتفع على إثرها إجمالي المتعافين إلى 1801، واستقرت الوفيات عند 42.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الحصيلة الجديدة للمصابين والمتعافين، تم اكتشافها بعد إجراء 1024 فحصًا مخبريًا، فيما لا يزال 1801 حالة يتلقون العلاج من كورونا.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، قد أعلن قبل أمس، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 2 من شهر يوليو المقبل.

// انتهى //

22:56ت م

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داكار 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 3645.وأوضحت في بيان لها أن السنغال سجلت 40 حالة شفاء جديدة من جائحة كوفيد 19، ارتفع على إثرها إجمالي المتعافين إلى 1801، واستقرت الوفيات عند 42.ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الحصيلة الجديدة للمصابين والمتعافين، تم اكتشافها بعد إجراء 1024 فحصًا مخبريًا، فيما لا يزال 1801 حالة يتلقون العلاج من كورونا.وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، قد أعلن قبل أمس، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 2 من شهر يوليو المقبل.// انتهى //22:56ت م0254

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