محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الوجه وأملج.. وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين. "الأرصاد" تنبِّه تبوك بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-01 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين. Advertisements 01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 01:56 AM تشمل الوجه وأملج.. وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا تشمل الوجه وأملج.. وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين. ، "الأرصاد" تنبِّه تبوك بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،

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