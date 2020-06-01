شاهد.. الفرق الرقابية تنصب كمينًا محكمًا.. وتصادر 1.8 مليون كمامة قبل بيعها بالمخالفة

تمكنت الفرق الرقابية، بالتعاون مع الحملات الأمنية و«الغذاء والدواء» بمحافظة جدة، من ضبط شاحنتين تحملان مليونًا و800 ألف كمامة، قبل طرحها في الأسواق بشكل مخالف.

وبثت وزارة التجارة، فيديو لكمين محكم نصبته الفرق الرقابية لضبط الشاحنتين، وبهما مليون 800 ألف كمامة، مؤكدةً أنه تم حجز الكميات للتحقق من مصدرها، وإعادة ضخها وبيعها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلك.