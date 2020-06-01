حادثا سير بالباحة.. ونقل 4 مصابين إلى مستشفى الملك فهد

الهلال الأحمر تدخّل في الوقت المناسب
أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، عن وقوع حادثي سير منفصلين، أسفرا عن إصابة 4 أفراد، تم نقلهم إلى مستشفى الملك فهد.
وفي التفاصيل، قال الزهراني: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في تمام الساعة 11:56 صباح اليوم الأحد، عن حادث انقلاب سيارة أمام كليه المجتمع بالباحة، فتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر إلى الموقع؛ حيث تبين حدوث ثلاث إصابات ما بين بسيطة ومتوسطة.
وأشار الزهراني، إلى أنه تم التدخل بالموقع من قبل الفرق الإسعافية، وبعد ذلك تم نقل المصابين إلى مستشفى الملك فهد.
وحول الحادث الثاني، قال الزهراني: في تمام الساعة 12:32 بعد ظهر اليوم، تلقينا بلاغًا عن وقوع حادث سير أمام محطة الصقور ببني سار.. تم توجيه فرقة إسعافية إلى هناك، وتبين أن شخصًا إصابته متوسطة.. وبعد إجراء الإسعافات اللازمة تم نقله إلى مستشفى الملك فهد.
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