أمانة المدينة المنورة تُغلق وتغرم 27 منشأة تجارية لمخالفتها إجراءات مكافحة كورونا

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة، ٩ منشآت تجارية، وغرَّمت ١٨ منشأة في نطاق بلديات أحد وقباء والعقيق؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتهاونها في تطبيق تلك الإجراءات، ومنها التباعد الاجتماعي بين عملائها.

وأكدت الأمانة استمرارها في متابعة الأسواق والمتاجر، عبر الفرق الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها التباعد الاجتماعي بين العملاء، بجانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين، الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم «940» أو عبر تطبيق «بلدي 940» المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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