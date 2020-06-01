شكرا لقرائتكم خبر عن مسافات آمنة في مكاتب «الغرفة» والان نبدء بالتفاصيل

باشر موظفو وموظفات غرفة الشرقية أمس العودة إلى مقرات أعمالهم في المبنى الرئيسي والفروع، وذلك من خلال خطة متضمنة عددا من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحقق السلامة وتتماشى مع التوجهات الحكومية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكانت الغرفة، قد اتبعت خطة شاملة ومتكاملة لعودة موظفيها إلى مقرات العمل، تضمنت تعقيم المكاتب، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، كما منعت شركات التوصيل من دخول مبانيها، وأوقفت خدمات الضيافة، ووفرت المسافات الآمنة في المكاتب والمصلى.

وفيما يتعلق ببيئة العمل الداخلية، أكدت الغرفة على فتح جميع أبواب المكاتب لتقليل عملية ملامسة الأسطح وأوقفت المعاملات الورقية وألزمت جميع منسوبيها بارتداء الكمامات .