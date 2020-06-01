شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون يعمرون المساجد مجددا.. ويستعدون لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

كشف مساعد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بدر الدولة، أن فرع الوزارة بالمنطقة لم يُسجل أي مخالفة تذكر على أي من المساجد أو الجوامع مع بداية افتتاحها، وأن المتابعة مستمرة بشكل يومي مع كافة جوامع ومساجد المنطقة؛ للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي نصت عليها اللوائح والأنظمة مما يضمن سلامة المصلين، منوها إلى أن صلاة الجمعة ستقام بشكل طبيعي مثل السابق في الجوامع المعروفة في الأحياء مع الالتزام التام بالاحترازات الوقائية، وأنه إذا دعت الحاجة لفتح مساجد لصلاة الجمعة فلا مانع بشرط وجود الخطيب ومصلين لاكتمال العدد اللازم لإقامة الصلاة.

أكبر قدر

وأضاف لـ ”الخليج 365” إن الوزارة قامت بتكثيف عدد الجوامع بفتح أكبر قدر ممكن من المساجد لتأدية صلاة الجمعة؛ حتى لا يكون هناك تجمع كبير بين المصلين وكذلك تقليل مدة خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وتقليل المدة بين الأذان والإقامة ومنع استخدام المصاحف الورقية واستبدالها بالمصاحف الإلكترونية، وقد بثت على منصات الوزارة، ومنع الطعام والشراب والماء والتمر الذي يوفره بعض المحسنين في المساجد، وكل هذه الاحترازات حتى نضمن زوال هذا الوباء بإذن الله وأنها مبنية على دراسات من وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص.

الأخذ بالأسباب

وشدد الدولة على أهمية الأخذ بالأسباب وأهاب بالمصلين الذين قدموا للمسجد لإقامة هذه الشعيرة أن يُقيموا شعيرة أخرى وهي الأخذ بالأسباب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأسباب الحسية والشرعية من التعويذ التي وردت عنه «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكذلك أيضا الأخذ بهذه الأسباب هي طاعة لولاة الأمر وهم يفكرون ويخططون ويدرسون مثل هذه القرارات التي لم تكن وليدة اللحظة، ولكن كانت مع بداية هذه الأزمة، حتى رأينا الأعداد في تناقص والأعداد التي مَنّ الله عليهم بالشفاء ولله الحمد.

الفرق التطوعية

ودعا كل من أراد أن يشارك الوزارة في تلك الاحترازات من تنظيف أو تعقيم أو صيانة فالباب مفتوح للجميع.

الدمام

وذكر مدير إدارة المساجد بالدمام أحمد المهاشير، أن إدارة المساجد بالدمام قامت بمواجهة جائحة كورونا بغسيل المساجد وتعقيمها والعمل بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية من خلال التعاون المشترك بين إدارة مساجد الدمام والمحافظات ومراكز الشرطة والشؤون الصحية والبلديات بمدينة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، وعدد من الجمعيات الخيرية والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، والفرق التطوعية التي استفاد منها عدد 860 جامعا ومسجدا.

الخبر

وأشار مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخبر يحيى العنزي، إلى أن الإدارة قامت بإجراءات احترازية قبل إعادة فتح المساجد والجوامع، وذلك بتعقيم المساجد والجوامع في الأحياء التابعة للمحافظة، كما قامت بصيانتها وتنظيفها وتطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصحية من إغلاق دورات المياه ووضع لاصقات وقوف المصلين لتحقيق التباعد بمسافة مترين، كما تم افتتاح عدد من المساجد مؤقتا لصلاة الجمعة؛ لتخفيف الضغط والازدحام على الجوامع.

الأحساء

وأوضح مدير إدارة المساجد بمحافظة الأحساء عبدالعزيز الكليب، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد «إدارة المساجد والدعوة والإرشاد» بالأحساء حرصت بالتعاون مع مركز العمل التطوعي التابع لجمعية البر بالأحساء وأمانة الأحساء على تجهيز أكثر من ٧٠٠ جامع ومسجد في المحافظة من خلال عمل فرق الصيانة المستمرة وفرق تطوعية وتم التنظيف والتعقيم، بالإضافة إلى الإجراءات التباعدية بين المصلين؛ حفاظاً على سلامة وراحة المصلين وتم التأكد من اكتمال جاهزية الجوامع والمساجد للمصلين، وأوضح مدير المشاريع والصيانة مبارك القصيمي استمرار العمل والمتابعة مع مدير مركز العمل التطوعي بالأحساء عزام الربيعة، بمشاركة ٣٠٠ متطوع و٢٦ فريقا تطوعيا على مستوى المحافظة بمدنها وقراها.

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قرية العليا

وذكر مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة قرية العليا جار الله المطيري، أنه تم اتخاذ التوجيهات الصحية الاحترازية لفتح المساجد واستقبال المصلين وذلك بالقيام بتعقيم جميع المساجد والجوامع التابعة للمحافظة، وغسيل السجاد ووضع «استكرات» إرشادية إلزامية على سجاد المساجد والجوامع بمسافة مترين بين كل مصل، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وتم فتح 5 مساجد إضافية بالمحافظة وتوابعها لتقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً.

الخفجي

وأضاف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخفجي راشد الزعبي، إنه تم إبلاغ الأئمة والمؤذنين بالتعاميم الواردة وحثهم على التقيد بالمطلوب لسلامتهم وسلامة المصلين من قبل قسم المساجد بالإدارة، وتم توجيه فريق الصيانة بجولات على الجوامع والمساجد بالمحافظة وتجهيزها حسب المطلوب لاستقبال المصلين.

النعيرية

وأشار سلمان البعيجان مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالنعيرية، إلى أننا قمنا بمتابعة تنفيذ مثل هذه الإجراءات والتأكيد على الأئمة والمؤذنين بضرورة تنفيذها.

بقيق

وذكر مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بقيق عادل المهبط، أنه ‏تم التنسيق مع بلدية محافظة بقيق لتعقيم ما داخل المساجد ودورات المياه، ‏وتواجد كادر الصيانة الذاتية التابع لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بقيق وعمل جولات على المساجد والقيام بأعمال الصيانة ‏وتنظيف الفلاتر.

الجبيل

ونوه مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد المكلف بمحافظة الجبيل سالم المفتي، بأنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بين المصلين وإتباع كافة الأنظمة واللوائح.

حفر الباطن

وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن معاشي الظفيري: قامت إدارة المساجد بحفر الباطن بتهيئة الجوامع والمساجد التابعة لها وعددها 730 مسجدا وجامعا وتطبيق جميع الاحترازات وتجهيزها للمصلين.