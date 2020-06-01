شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الجعدة الصحي يخفف آلام 1700 مريض والان نبدء بالتفاصيل
وراجع قسم الطوارئ 216 مستفيدًا، وقسم الباطنية 30 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 52 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 79 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 467 مراجعًا، وقسم نقل الدم 5 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 56 فردًا، فيما نُفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات.
كما راجع قسم المختبر والأشعة 87 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مرضى، وقسم الخدمات التمريضية 320 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 392 فردًا.
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