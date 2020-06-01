شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات للمراكز التجارية للتأكد من «الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل
وقامت الفرق الميدانية بالاجتماع مع مديري المولات وأصحاب المحلات والمراكز التجارية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي شملت السماح باستخدام جميع مناطق الجلوس المشتركة مع تحديد عدد الأشخاص المسموح به والمقدّر بمتر ونصف المتر إلى مترين، بالإضافة إلى منع خدمة صف السيارة وإغلاق غرف الصلاة وأماكن ألعاب الأطفال، إضافة إلى إغلاق أماكن قياس الملابس.
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