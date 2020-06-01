شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات للمراكز التجارية للتأكد من «الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

أعدت أمانة المنطقة الشرقية خططًا مجدولة لمجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المركز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الأمانة، وذلك بعد إعلان قائمة البروتوكولات الوقائية في محلات تجارة التجزئة والمولات والمراكز التجارية من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد شملت الزيارات التأكد من وضع أجهزة قياس درجة حرارة للعملاء عند مداخل المحلات والمولات، بالإضافة إلى إلزام جميع العملاء بارتداء الكمامات مع الحرص على وضع ملصقات أرضية ومرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار؛ لضمان وجود مسافة بين العملاء، بالإضافة إلى وجود مطهرات في المداخل والمخارج وفي دورات المياه، كما تم التأكيد على وضع سلال للمهملات والنفايات تعمل دون الحاجة للمسها.

وقامت الفرق الميدانية بالاجتماع مع مديري المولات وأصحاب المحلات والمراكز التجارية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي شملت السماح باستخدام جميع مناطق الجلوس المشتركة مع تحديد عدد الأشخاص المسموح به والمقدّر بمتر ونصف المتر إلى مترين، بالإضافة إلى منع خدمة صف السيارة وإغلاق غرف الصلاة وأماكن ألعاب الأطفال، إضافة إلى إغلاق أماكن قياس الملابس.