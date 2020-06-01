شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين بعسير على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باستمرار خدمة المواطنين والمقيمين عبر مركز الاتصال في إمارة المنطقة على مدار 24 ساعة مع عودة الحضور لمقار العمل.

وأوضح وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن لبده، أن المركز يأتي ضمن اهتمام أمير المنطقة بضمان سرعة التفاعل مع أي شكوى أو مطالبة دون الارتباط بأوقات الدوام الرسمية، مشيرًا إلى أن المركز يستهدف استقبال البلاغات والطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية، وتقديم خدماته لجميع الحالات بناءً على تصنيفها بعدد من النطاقات التي تسهّل مسار الإجراء الإداري.