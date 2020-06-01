شكرا لقرائتكم خبر عن «إثراء» ينشر فرحة العيد بين 20 ألف منزل والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» احتفاله بعيد الفطر المبارك لهذا العام، تحت شعار «عيد إثراء معك في البيت» حيث نشر بهجة العيد في 32 حيا سكنيا بالمنطقة الشرقية، والذي جاء بطريقة إثرائية فريدة وفي بادرة هي الأولى بالمنطقة، عبر موكب من الحافلات المكشوفة والمزينة والتي بدورها جابت أحياء 6 مدن في المنطقة وهي «الخبر والدمام والظهران والقطيف وعنك وسيهات» لتنثر معالم الفرح والبهجة على مدى 4 أيام.

وصافحت «قافلة الفرح» المكونة من 4 حافلات، أكثر من 20 ألف منزل في أحياء المنطقة على مدى 28 ساعة، حيث توزعت مظاهر فرحة العيد بين الحافلات عبر عروض العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، وأخرى تضم عددا من المواهب في مجال العزف الموسيقي قدموا خلالها أهم المعزوفات العالمية، بينما احتضنت حافلة أخرى نماذج مزينة لحلوى العيد، فيما جسدت الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية تميز المنطقة الشرقية وهي ثقافة البحر والغوص والبحث عن مصائد اللؤلؤ، عبر عدد من البحارة وهم يصدحون بأنغام «الهولو واليامال البحرية».