شكرا لقرائتكم خبر عن «إثراء» ينشر فرحة العيد بين 20 ألف منزل والان نبدء بالتفاصيل
وصافحت «قافلة الفرح» المكونة من 4 حافلات، أكثر من 20 ألف منزل في أحياء المنطقة على مدى 28 ساعة، حيث توزعت مظاهر فرحة العيد بين الحافلات عبر عروض العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، وأخرى تضم عددا من المواهب في مجال العزف الموسيقي قدموا خلالها أهم المعزوفات العالمية، بينما احتضنت حافلة أخرى نماذج مزينة لحلوى العيد، فيما جسدت الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية تميز المنطقة الشرقية وهي ثقافة البحر والغوص والبحث عن مصائد اللؤلؤ، عبر عدد من البحارة وهم يصدحون بأنغام «الهولو واليامال البحرية».
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