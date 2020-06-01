شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ مليون لتر مياه بالخانق وحجة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الفترة من 21- 27 مايو 2020 ضخ 357.000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها. كما واصل المركز، خلال شهر أبريل الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة.
وجرى خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو، ضخ 323.400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 216.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6326 فردًا.
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