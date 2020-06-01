شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثاني تواليا.. استقرار أسعار الأسماك بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

حافظت أسعار الأسماك في السوق المركزي بالمنطقة الشرقية، على استقرارها خلال الأسبوع الجاري، إذ لم تسجل زيادة ملحوظة على مختلف الأصناف الممتازة، فيما يتوقع ارتفاع الأسعار مع موسم الرياح الموسمية في الأيام القادمة.

وذكر محمد المحيشي «متعامل»، أن غالبية أسعار الأسماك الممتازة حافظت على استقرارها، مشيرًا إلى أن العودة التدريجية لاستهلاك الأسماك، بدأت منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وأن الطلب على الأسماك سجل تصاعدًا تدريجيًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وما بعده.

وقال إن الكميات المعروضة حاليًا، قادرة على إحداث التوازن بين العرض والطلب، فيما يتوقع انخفاض المعروض خلال الأيام المقبلة، مع دخول موسم الرياح الموسمية.

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وأشار علي بن ظاهر «متعامل» إلى أن أسعار الأسماك استمرت على القيمة السوقية منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، مضيفًا أن عودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي، ينعكس إيجابًا على حركة الشراء. وبين أن سوق الأسماك، من الأسواق المستمرة خلال الفترة الماضية، بيد أن تقليص ساعات العمل تسبب في انخفاض الحركة الشرائية، متوقعًا الانتعاش التدريجي مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة الثامنة مساء.

وأوضح منير التاريخ «متعامل» أن أسعار الأسماك الممتازة متفاوتة، مرجعا ذلك إلى حجم المعروض في السوق، وأن الأسعار تتحرك بصورة مباشرة وبشكل يومي، مبينًا أن الأيام القليلة الماضية سجلت استقرارًا في أسعار أغلب الأسماك الممتازة.

وأضاف: إن سعر الصافي «الشباك» يتراوح بين 1000 و1100 ريال للثلاجة «3 كجم» فيما سعر الصافي «القفص» يتراوح بين 450 و650 ريالًا للثلاجة، وسعر الهامور الوسط بين 900 و1000 ريال للمن «16 كجم»، وسعر الهامور الكبير بين 750 و800 ريال للمن، وسعر الكنعد 750 و800 ريال للمن، وسعر الشعري الكبير يتراوح بين 550 و600 ريال للمن، وسعر الشعري الصغير 400 ريال للمن.