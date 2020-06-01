شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق العمرو: الدفاع المدني يتمتع بأعلى درجات الجاهزية والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب خلال الاتصال المرئي لمتابعة سير العمل وبمشاركة المساعدين ومديري الدفاع المدني بالمناطق، عن تقديره لرجال الدفاع المدني لما يحظى به الجهاز من دعم القيادة الرشيدة لأداء مهامه الإنسانية والوطنية، مؤكدا أن المديرية العامة للدفاع المدني وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو وزير الداخلية.
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