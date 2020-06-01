شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق العمرو: الدفاع المدني يتمتع بأعلى درجات الجاهزية والان نبدء بالتفاصيل

نقل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لجميع منسوبي الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني. وأعرب خلال الاتصال المرئي لمتابعة سير العمل وبمشاركة المساعدين ومديري الدفاع المدني بالمناطق، عن تقديره لرجال الدفاع المدني لما يحظى به الجهاز من دعم القيادة الرشيدة لأداء مهامه الإنسانية والوطنية، مؤكدا أن المديرية العامة للدفاع المدني وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو وزير الداخلية.

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