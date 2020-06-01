شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف مراجع لعيادات مركز الملك سلمان في الخانق والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 21- 27 مايو 2020م. وراجع قسم الرعاية التكاملية 1377 فردا، وعيادة الرعايا الصحية 718 فردا، وعيادة تضميد الجروح 236 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ 2451 مريضا، وراجع عيادة النساء والتوليد 15 امرأة، وأجري الفحص المخبري لـ 839 مريضًا، وراجع قسم نقل الدم 8 مستفيدين، وعيادة تخطيط القلب مريض واحد.

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