شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب لموظفي النيابة: انهوا معاملات المراجعين في وقتها المناسب والان نبدء بالتفاصيل

رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ المعجب في كلمة -عبر منصة أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية- وجهها للموظفين صباح أمس في حفل المعايدة «الافتراضي»: إن ما بذلته الدولة -أعزها الله- من عناية فائقة تجاه المواطنين والمقيمين لمواجهة تفشي فيروس كورونا ليذكر فيشكر، مضيفاً إن ما قدمته الجهات المختصة من رعاية صحية وحماية للإنسانية كان لها عميق الأثر في نفوس المواطنين والمقيمين، منوهاً بالدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة في التخفيف من الآثار المترتبة على فيروس كورونا.

وأكد النائب العام في كلمته لمنسوبي النيابة أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات التي أقرتها الجهات المعنية في بيئة العمل، لضمان القضاء على فيروس كورونا، وعودة الحياة الطبيعية، حاثا الموظفين على إعطاء المراجعين الوقت الكافي للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم وإنهاء معاملاتهم في الوقت المناسب، بحسب ما تقتضيه الأنظمة المرعية، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

Advertisements

وفي ختام كلمته دعا الله -عز وجل- بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويسدد خُطاهما ويوفقهما لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة.

وقام بعد ذلك بجولة على عدد من المكاتب مطلعاً على إجراءات الكشف الحراري على الموظفين وتطبيق نسبة حضور الموظفين وشاشات العرض والتوعية، مطلعاً على التدابير والإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها من قبل النيابة العامة إثر صدور الأمر الكريم بالعودة التدريجية لمقار العمل، وفق الإجراءات الاحترازية «البروتوكول الوقائية» المحددة لذلك.

حضر حفل المعايدة «الافتراضي» وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن شلعان، والوكلاء المساعدون ورؤساء الفروع والدوائر والأقسام بالمقر الرئيس للنيابة العامة.