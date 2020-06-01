شكرا لقرائتكم خبر عن قوائم الطعام بـ «الباركود» بدلا من الورقية والبلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

‏وجهت أمانة المنطقة الشرقية جميع المطاعم بتفضيل عرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي «الباركود» عن طريق الهواتف الذكية بدلا من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية.

كما وجه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير البلديات من خلال تشكيل مجموعة من الفرق الميدانية لعمل جولات متعددة شملت المطاعم والمقاهي منذ إعلان البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمحلات والأسواق التجارية.

وحرصت الفرق ومن خلال جولاتها على التأكد من تطبيق المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية والتي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع، مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة والتأكد من توافر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة للمس، كما تم خلال الجولات الاطلاع على ترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العوائل، وتواجد الأغطية القماشية على تلك الطاولات لتسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بتواجد سجل خاص بالتنظيف.

كما قامت الفرق بالتأكيد على أصحاب المنشآت بمعرفة بروتوكولات عمليات دخول وخروج العاملين وضرورة فحصهم وقياس درجة الحرارة ولبس الكمامات، مع التأكيد على إدارات المطاعم بلبس الكمامة طوال الوقت وتتم إزالتها أثناء تناول الطعام، وتفعيل الحجز المسبق والانتظار في السيارة، كما يتم وضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض تنفسية تشبه «كورونا».

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية على أصحاب المنشآت بمنع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محلات ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار.