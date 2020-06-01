شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ينقل تهنئة الملك وولي العهد لقادة القطاعات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بكبار مسؤولي وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ونقل سموه في بداية اللقاء، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله -، لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديرهما - أيدهما الله - للجهود التي يبذلونها للمحافظة على الأمن والسلامة، وتنفيذ واجباتهم في مواجهة جائحة كورونا.

ووجّه سمو وزير الداخلية، قادة القطاعات الأمنية بنقل تهنئة وتقدير القيادة الرشيدة لمنسوبي القطاعات الأمنية مدنيين وعسكريين، داعيًا الله - عز وجل - أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.