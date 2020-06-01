شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف سلة غذائية للنازحين بمأرب وحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، 2624 سلة غذائية في مديريات رماه، وثمود، والقف، والسوم، التابعة لمحافظة حضرموت استفاد منها 15744 فردًا من الفئات الأشد حاجة.

وقام المركز بتوزيع 708 سلال غذائية لنازحي محافظة صعدة في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 4248 نازحًا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 474 مشروعًا.