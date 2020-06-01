شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف سلة غذائية للنازحين بمأرب وحضرموت والان نبدء بالتفاصيل
وقام المركز بتوزيع 708 سلال غذائية لنازحي محافظة صعدة في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 4248 نازحًا.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 474 مشروعًا.
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