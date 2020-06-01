شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد على منع ظاهرة الصلاة في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

شدد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور سالم الخامري، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، التي أصدرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للوقاية من جائحة كورونا ، وكذلك توفير الوسائل التثقيفية وبعدة لغات في جميع الجوامع والمساجد لتوعية المصلين بالعمل وفق تلك الإجراءات والتعليمات لضمان سلامتهم. وبين لـ ”الخليج 365” على هامش تفقده أحد المساجد بجدة، أن اشتراطات إقامة الجمعة في المسجد تشمل ٣ جوانب، الأول: فيما يتعلق بالمسجد واشتراطات تعقيمه التي عممتها الوزارة منها فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وثانيا: فيما يتعلق بالصلاة فيكون إقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، على أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة، وفتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 20 دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وفيما يتعلق بالمصلين خارج المسجد في الجمعة أو غيرها فيمن يصلون في الشوارع سيكون هناك مراقبون ميدانيون يتجولون في المساجد للحد من تلك الظواهر وتنسيق مع الجهات الأمنية للمعالجة الفورية، وثالثا: هناك اشتراطات تتعلق في المصلي وهو التنظيف والتعقيم من منزله وقراءة المصحف الإلكتروني واصطحاب سجادة الصلاة.

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