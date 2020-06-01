شكرا لقرائتكم خبر عن «إيقاف البصمة» و«ساعات مرنة» في أول أيام عودة الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الجهات الحكومية بمختلف مدن ومحافظات المملكة، أمس، تطبيق خططها الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع اليوم الأول لعودة موظفيها لمقار أعمالهم، ضمن المرحلة الأولى التي تتطلب تواجد 50 % من عدد الموظفين في كل جهة، وصولا للمرحلة الثالثة التي تستدعي عودة كافة الموظفين للعمل الرسمي داخل مقار جهاتهم الحكومية.

تسجيل الحضور

ورصدت ”الخليج 365” خلال جولتها الميدانية على عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية التزام الموظفين بالتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وتعليمات جهاتهم للعودة للعمل، فيما أوقفت معظم الجهات استخدام جهاز البصمة معتمدة على تسجيل الحضور والانصراف من خلال المدير المباشر، إضافة لتفعيل ساعات العمل المرنة ونظام المناوبات وتفعيل التدريب عن بعد.

وقت مبكر

وعملت هذه الجهات على تعيين مدير؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية، والتأكد من تطبيقها داخل المنشأة والتزام الموظفين بالتعليمات المطلوبة حيال جائحة كورونا، فيما قام مسؤولوها منذ وقت مبكر بتهيئة مقار العمل وتعقيمها وتوفير المطهرات والوسائل الوقائية داخلها، مع تجهيز وحدات الفحص والكشف على الموظفين والموظفات من قِبَل الأقسام المختصة بكل جهة قبل دخولهم، في الوقت الذي شددت الجهات على منع تجمعات الموظفين للمعايدة أو لأي أسباب أخرى، مؤكدة على التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية حماية لأنفسهم ولمجتمعهم.

تضافر الجهود

وفي أمانة المنطقة الشرقية، وجه أمينها م. فهد الجبير عبر التواصل إلكترونياً مع منسوبي الأمانة والبلديات التابعة لها بالالتزام بكافة التدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا»، والتقيد بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وكان قد هنأهم بعيد الفطر المبارك وعودتهم للحياة الطبيعية بأعمالهم، وأعرب لهم عن شكره لتضافر جهودهم خلال الفترة الماضية واستمرارية العمل بشكل متميز وملحوظ، مُشدّداً على ضرورة وأهمية العمل على قدمٍ وساق لبذل كافة الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين بالأعمال القائم عليها القطاع البلدي لمصلحة المنطقة.

استعدادات متكاملة

في حين باشرت الأمانة يومها الأول لعودة الموظفين بما لا يتجاوز 50 ٪ من الموظفين، بحسب ما حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث استأنفت العمل بكامل استعداداتها من عمليات التعقيم والتطهير في مقرها الرئيسي والبلديات الفرعية التابعة لها، وذلك بتطبيق خطة احترازية دقيقة كانت قد وضعتها الأمانة قبل استئناف عمل الموظفين، وجاء ذلك وسط استعدادات متكاملة واتخاذ التدابير اللازمة.

الصحة والسلامة

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وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة كانت قد وضعت على عاتقها مراعاة مبادئ الصحة والسلامة المهنية، حيث تم وضع عدد من بوابات التعقيم الذاتية أمام مداخل مبنى الأمانة وإداراتها والبلديات، فحص درجة حرارة الموظفين قبل دخول المبنى، تعقيم الإدارات والمكاتب والأجهزة والأسطح، إضافةً إلى ذلك تعقيم المباني من الخارج والداخل، وتوفير متطلبات الوقاية والاحترازات من معقمات وكمامات وقفازات على مكاتب الموظفين، مع مراعاة الخطط والإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام أثناء الدخول والخروج.

ونوّه الصفيان إلى إطلاق الأمانة حملة توعوية لكافة منسوبي ومنسوبات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لإرسال الرسائل النصية لهم والتي تُفيد بآلية الالتزام بالتدابير الصحية والتقيد بالإجراءات الاحترازية منذ خروجهم من المنزل وحتى دخولهم للأمانة والبلديات التابعة، وكذلك عودتهم لمنازلهم بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي، وجاء ذلك ضمن حملة إعلامية قامت بها الأمانة بشكل عام استهدفت بها منسوبيها وقامت بتعميمها للاستفادة منها على أوسع نطاق للتصدي للفيروس بالشكل الآمن والصحيح.

الالتزام بالتخطيط

وأكد مدير المسؤولية الاجتماعية في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد، تأكيدهم على الموظفين باتباع الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الجسدي والاجتماعي بتوجيهات من مدير الفرع عبدالرحمن المقبل، الذي عمل على متابعة جاهزية مقرات العمل والمكاتب مع تهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الصحية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقرات عملهم.

مستوى الوعي

ونفذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية كافة خططها التي تتضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لاستقبال الموظفين والموظفات اعتبارا من يوم أمس، بعد أن أتمت عمليات التعقيم للمباني والمكاتب والممرات. وكان مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، قد وجه بتشكيل لجنة تنظيمية لاستقبال الموظفين والموظفات وتعقيم مقرات العمل ومكاتب الموظفين وتوفير كافة السبل الوقائية ورفع مستوى الوعي الصحي طبقاً للتعليمات الواردة من وزارة الصحة.

فريق عمل

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن الإدارة رفعت مستويات التهيئة الصحية والوقائية واتخذت كافة التدابير الاحترازية لاستقبال الموظفين والموظفات وألغت العمل بنظام البصمة للموظفين، مشيراً إلى أن إدارة التعليم وإدارة الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية شكلت فريق عمل صحيا توعويا لتقديم الإرشادات والتوجيهات الصحية، وتضمنت تحديد مدخل واحد لكل مبنى لضمان إجراء فحص حرارة الجسم ولتطبيق معايير التباعد الجسدي بين الموظفين ولتوزيع كمامات الوقاية والقفازات وتوزيع المعقمات على كافة الإدارات. مبيناً استثمار منصات الإعلام التابعة للتعليم في تثقيف الموظفين ونشر الدليل الإرشادي للوقاية من انتشار جائحة كورونا.

مهام الأعمال

ولفت الباحص إلى أن إدارة التعليم سعياً لتطبيق التباعد بين الموظفين وزعت مهام الأعمال بين الموظفين على مجموعات، ممن يلزم حضورهم خلال الأسبوع الأول والثاني من عودة إجازة عيد الفطر المبارك لحين اكتمال الحضور الكامل بتاريخ 22 شوال المقبل وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.