شكرا لقرائتكم خبر عن منع تجمعات «المعايدة» في سجون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

استأنفت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية العمل بكافة فروعها وأقسامها بالمنطقة صباح أمس، وذلك بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية لممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخرا للحد من انتشار فيروس كورونا وأكدت سجون الشرقية أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون، مثل منع تجمعات المعايدة والمصافحة والحرص على تطهير اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين وارتداء كمامات الوجه، عند دخول مقر العمل والتأكيد على جميع المنسوبين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بما ورد فيها.

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