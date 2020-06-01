شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رحلات في اليوم الأول لاستئناف العمل بمطار الدمام والان نبدء بالتفاصيل

دشن 111 راكبًا، أمس الأحد، أول رحلة متجهة إلى أبها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك بعد استئناف الرحلات الداخلية، بعد انقطاع تجاوز الشهرين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس « كورونا » المستجد.

انطلاق الرحلات

وقطعت رحلة «أبها» شريط الرحلات الداخلية في الساعة 9:15 صباحًا، ضمن 4 رحلات في اليوم الأول لبدء نشاط الطيران الداخلي، فيما الرحلة الثانية اتجهت إلى جدة في الساعة 12:45 ظهرًا، بينما اتجهت الرحلتان الأخيرتان إلى جدة والرياض، في الساعة 6 مساء.

تذاكر إلكترونية

وحرصت إدارة المطار على التأكد من دخول المسافرين فقط، ومنع دخول المرافقين باستثناء الحالات التي تم الإعلان عنها سابقًا، وهم كبار السن، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والتأكد أن المسافرين يحملون التذكرة الإلكترونية في هواتفهم حتى يسمح لهم بدخول المطار، وارتداء الكمامات والقفازات، وعدم السماح لدخول المسافرين دون الكمامات.

التزام بالإجراءات

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وقامت إدارة المطار بقياس درجة حرارة المسافرين عند دخول المطار، والتأكد من أن المسافر ملتزم بالإجراءات التي أعلنت عنها إدارة المطار، مؤكدة منع المخالفين من السفر.

اهتمام عالٍ

وقال أحد المسافرين على رحلة أبها، المواطن محمد القحطاني: إنه وجد اهتمامًا من المطار بالإجراءات الاحترازية، من دخول المطار، حتى المغادرة إلى الطائرة، مضيفًا أن الإجراءات تتمثل في الحرص على التباعد الاجتماعي، وإلزام مرتادي المطار بارتداء الكمامات والقفازات.

تباعد اجتماعي

وأضاف: إن الإجراءات تم تطبيقها على جميع المقاعد في المطار، حيث يكون الجلوس على مقعد، وإبقاء مقعد خالٍ، وبين أنه رأى اللافتات الإرشادية في جميع جهات المطار، مؤكدًا أنه تلقى رسالة تؤكد فرض الغرامات على من لا يرتدي الكمامة، وأن هذه الإجراءات جاءت حتى لا يكون هناك استهتار، خاصةً مع بداية استئناف الرحلات الداخلية.