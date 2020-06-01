زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوبي جزر فيجي المزيد

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر جزر فيجي، الإثنين، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.



وقالت مصادر إن الزلزال وقع جنوبي جزر فيجي.

وكان زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب يناير/كانون الثاني الماضي، جزر فيجي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على بعد 129 كيلومترا شمال شرقي مدينة لاوتوكا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.