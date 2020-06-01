عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن تأمر بتحريك الحرس الوطني لدعم الشرطة في احتواء أعمال العنف على خلفية مقتل جورج فلويد المزيد

فرضت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوسر،الإثنين، حظر التجول لمدة 7 ساعات في جميع أنحاء المدينة بسبب أعمال العنف المستمرة على خلفية مقتل جورج فلويد.

كما أمرت باوسر، بتحريك الحرس الوطني لدعم الشرطة في احتواء أعمال العنف.

وكان الحرس الوطني الأمريكي قد دفع ،الأحد، بـ 5 آلاف جندي لاحتواء التوترات في 15 ولاية وواشنطن العاصمة بعد الحادث.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حاكم ولاية أريزونا الأمريكية دود دوسى فرض حظر التجول وحالة الطوارئ لمدة أسبوع بالولاية بسبب أحداث العنف على خلفية الحادث ذاته.

وكان حاكم ولاية تكساس قد أعلن، الأحد، حالة الطوارئ بسبب أعمال التخريب بالولاية على خلفية المظاهرات.

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وكان غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس، استدعى الجيش بعد احتجاجات عنيفة تشهدها عدة مدن أمريكية بعد حادث القتل الذي وقع في مدينة مينيابوليس.





والسبت، انضمت هذه الولاية الأمريكية في تعبئة الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات وأعمال شغب طالت نحو 20 مدينة أمريكية.

وواصل محتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة رجل من أصحاب البشرة السمراء أعزل في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يدعى جورج فلويد بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض جاثيا على رقبته.

وأضاف الحرس الوطني الأمريكي، في بيان له، أنه وضع ألفي جندي إضافيين في وضع الاستعداد للمساعدة في احتواء الاضطرابات بعد مقتل فلويد.

وقال الحرس الوطني الأمريكي: "إن وضع الاحتجاجات يختلف من وقت لآخر وأعداد جنودنا قد تتغير بوتيرة سريعة على أرض الواقع".