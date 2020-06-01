، الغضب يجتاح أمريكا: طوارئ وآلاف المحتجين أمام البيت الأبيض.. ومواجهات مع الأمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - عمدة سان فرانسيسكو: الحظر من الثامنة مساء وسيتم تمديده وتوقيف مَن ينتهكونه

تجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية أمس الأحد، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي، وسط مواجهات مع قوات الأمن، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، أمام اتساع رقعة التظاهرات أعلنت ولاية فيرجينيا حالة الطوارئ، بينما قالت عمدة مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا إن حظر التجوال المطبق من الساعة الثامنة مساء سيتم تمديده إلى أجل غير مسمى، وسيتم توقيف الأشخاص الذين ينتهكونه.

وكشفت العمدة "لندن بريد" أن الحاكم غافين نيوسوم وافق على إرسال نحو 200 ضابط إضافي من وكالات أخرى، وأعربت عن حزنها للدمار، لكنها قالت إنها لن تتسامح مع العنف، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء أُنهكوا من جراء المكالمات العديدة التي تلقوها بسبب الحرائق وحالات الطوارئ الطبية، كما أُلقيت عليهم قنابل نارية.

وقالت "بريد": "لدى مشاهدتي المقاطع المصورة كنت مستاءة للغاية؛ لأنه –للأسف- بعض المخربين اعتقدوا أن هذه لعبة، اعتقدوا أنها أمر فكاهي. وهذا ليس مضحكًا. تدمير الممتلكات، وإشعال الحرائق التي يمكن أن تؤدي إلى وفاة شخص آخر، والقيام بأمور تدمر وتمزق مدينتنا، هذا ليس نحن. يجب ألا نقبل هذا".

وأضافت بأن هناك الكثير من القُصّر بين المتظاهرين، قائلة: "أيها الآباء، أين أطفالكم؟ أين أطفالكم؟".

ومن جهته، قال قائد الشرطة بيل سكوت إنه يتعاطف مع رسالة "الاحتجاجات السلمية"، مضيفًا: "بصفتي رجلاً أمريكيًّا من أصل إفريقي أعتقد أنني أعرف على الأرجح ما يشعر به معظم الناس. أنا أعرف طرفَيْ المعادلة. نشهد العنف في جميع أنحاء البلاد، نشهد احتجاجات سلمية في جميع أنحاء البلاد.. نحن نسمعك. نحن نسمعك.."، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

وكان مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال ومقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد رجل الشرطة ديريك تشوفين قد أثار غضبًا واسعًا في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في أمريكا، خاصة في مدينة مينيسوتا حيث وقعت الحادثة.

وظهر تشوفين في الفيديو وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، فيما يستنجد الأخير قائلاً إنه لا يستطيع التنفس. وقد وثَّق شهود عيان الحادثة بتصويرها، بينما طلب الكثير منهم من الشرطي الابتعاد عن فلويد كي لا يختنق، لكن دون جدوى.

وأكد الرئيس دونالد ترامب ضرورة نشر المزيد من وحدات الحرس الوطني في عدد من الولايات قبل فوات الأوان، حسب تعبيره.

وحض ترامب مسؤولي ولاية مينسوتا على اتباع مزيد من الصرامة مع المحتجين، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي مستعد للمساعدة، ويمكن نشر قوات على الأرض بسرعة.

وقال ترامب إن الإدارة الأمريكية ستصنف حركة "أنتيفا"، وهي من أبرز الجهات المشاركة في التظاهرات الحالية، منظمة إرهابية.

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