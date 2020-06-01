، "نسيبة": تنظيم السعودية لـ"المانحين" يؤكد دورها الريادي لرفع المعاناة عن اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت دعم الإمارات لجميع الجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني

أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، أن مؤتمر المانحين لليمن 2020 الافتراضي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، يأتي في إطار النهج الذي تقوم به المملكة في حشد المساعدات الإنسانية والتنموية العالمية إلى اليمن وشعبه الشقيق.

وفي التفاصيل، أوضحت "نسيبة" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المؤتمر يعبر عن دور المملكة الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في اليمن، مؤكدة في الوقت ذاته وقوف دولة الإمارات إلى جانب المملكة في الجهود التي تقوم بها لتوفير كل ما يمكن لليمن الشقيق من تحقيق الازدهار، ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويحقق كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل.

وقالت السفيرة "نسيبة" إن دولة الإمارات تدعم جميع المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني، وفي جميع المحافل الدولية التي تدعم مسيرة التنمية في اليمن".

