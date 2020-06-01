بالصور.. مصادرة وإتلاف 450 كيلوجرامًا من الأسماك والدواجن الفاسدة بمكة

بسبب سوء العرض والتخزين
واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة؛ الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية –ضمن نطاق البلدية– حيث تمت مصادرة وإتلاف 450 كيلوجرامًا أسماكًا ودواجنَ فاسدةً من الباعة الجائلين؛ بهدف منع البيع المخالف، والحفاظ على الصحة العام.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد؛ أن البلدية نفَّذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تُشكِّل خطرًا على الصحة العامة؛ حيث تمَّت مصادرة وإتلاف 450 كجم من الأسماك والدواجن الفاسدة بسبب سوء العرض والتخزين، التي يسوق لها الباعة الجائلون في الأحياء العشوائية.
وأكد إتلاف 6 أطباق بيض منتهي الصلاحية تم ضبطه في منشأة غذائية مخالِفة، كما تم اتخاذ اللازم حيالها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأشار «وقاد» على أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية، بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة. وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
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